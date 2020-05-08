السعودية مستعدة للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة لتحقيق استقرار المنطقة

رحّبت السعودية، اليوم (الخميس)، بإعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، مؤكدة استعدادها للعمل معها في إطار تقوية العلاقات، وتحقيق استقرار المنطقة.

وأعربت السعودية في بيان لوزارة الخارجية، عن دعمها ووقوفها مع بغداد، واستعدادها للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة «على أساس من التعاون والاحترام المتبادل والروابط التاريخية والمصالح المشتركة، بما يصب في إطار تقوية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات، وبما يحقق أمن واستقرار المنطقة بعيداً عن التدخلات الخارجية».

وتمنت كل التوفيق لمصطفى الكاظمي في قيادة الحكومة «بما يحقق تطلعات الشعب العراقي الشقيق في سيادته وأمنه واستقراره».

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بعثا وقت سابق اليوم، ببرقيتي تهنئة لمصطفى الكاظمي بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته، ونيل ثقة مجلس النواب، معربين عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات للعراق وشعبه الشقيق بالمزيد من النماء والاستقرار.

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