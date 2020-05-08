إصابة أحد مساعدي نائب ترامب بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إصابة أحد مساعدي نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكد البيت الأبيض أن اختبار الكشف عن فيروس كورونا أظهر أن أحد الموظفين في مكتب مايك بينس، مصاب بالفيروس التاجي.

وكانت شبكة "إن بي سي نيوز" نقلت عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن مساعدا لنائب الرئيس أظهر فحصه نتيجة إيجابية لكورونا.

Advertisements

وذكرت " إن بي سي نيوز" أنه كان من المقرر أن يسافر بينس إلى ولاية أيوا صباح الجمعة، لكن رحلته من قاعدة أندروز الجوية تأخرت لمدة ساعة تقريبا، جراء تعامل الموظفين مع خبر تشخيص الإصابة.

وقال صحفيون يسافرون مع بينس إن عددا من الموظفين نزلوا من طائرة نائب الرئيس في اللحظة الأخيرة قبل الإقلاع.

يأتي هذا بعد يوم من إعلان البيت الأبيض عن تشخيص إصابة أحد عناصر قوة النخبة العسكرية المرتبطة بالبيت الأبيض بفيروس كورونا.