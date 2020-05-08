المفوضية الأوروبية تدعو لتمديد إغلاق الحدود جراء كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت المفوضية الأوروبية، الجمعة، دول الاتحاد إلى تمديد إغلاق الحدود الخارجية حتى 15 يونيو/حزيران المقبل، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.



وأوضحت المفوضية، في بيان، أنه برغم الشروع في تنفيذ أولى إجراءات تخفيف القيود التي فرضت لمكافحة تفشي كوفيد-19، فإنّ "الوضع لا يزال هشاً في أوروبا وفي العالم".

واتفقت جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا في منتصف مارس/آذار على وقف رحلات السفر غير الضرورية إلى داخل الاتحاد الأوروبي من أجل إبطاء انتشار الفيروس.

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كما وافقت على المشاركة في الإغلاق الدول المرتبطة ارتباطا وثيقا بالاتحاد وهى سويسرا والنرويج وليختنشتاين وأيسلندا.

وتم تمديد حظر الدخول، الذي يشمل عددا من الإعفاءات بما في ذلك لمواطني الاتحاد الأوروبي والأطباء، بالفعل لمدة شهر غير أنه كان من المقرر أن ينتهي في 15 مايو/أيار.

ويمكن لكل دولة أن تقرر لنفسها ما إذا كانت ستطبق هذه القيود أم لا .