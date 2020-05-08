بوتين يرمم علاقته مع أمريكا وبريطانيا بذكرى الحرب العالمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استغلت روسيا ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية في ترميم علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

وأرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقيات إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد فيها الحاجة لإحياء التعاون بين بلدانهم.



وهذه الخطوة من جانب بوتين هي الأحدث ضمن سلسلة من الاتصالات مع واشنطن؛ حيث تحرص موسكو على إعادة بناء العلاقات التي تضررت بفعل العديد من القضايا من مزاعم التدخل في الانتخابات وحتى الحرب في سوريا.

ويقول بوتين وترامب إنهما عملا معا للتوصل إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط العالمي، وتحدثا هاتفيا أمس الخميس حيث عرض ترامب تزويد روسيا بأجهزة طبية لمساعدتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وأكد الكرملين الجمعة أن جونسون وبوتين تحدثا هاتفيا وتبادلا التهاني بالذكرى الخامسة والسبعين لانتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية (1939 -1945) وعبرا عن الاستعداد للحوار والتعاون في القضايا الثنائية.

وما زالت العلاقات بين موسكو ولندن تعاني بشدة من تداعيات تسميم جاسوس روسي سابق وابنته بإنجلترا في مارس/آذار 2018.

وقال الكرملين في استعراض لنص الاتصال الهاتفي: "عبر الجانبان عن استعدادهما للحوار والتعاون في القضايا المدرجة على أجندة العلاقات الروسية البريطانية إضافة إلى التعاون في حل القضايا الدولية الملحة".

وتحيي العواصم الغربية اليوم الجمعة ذكرى 75 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية التي تصادف في 8 مايو عام 1945 حسب التقليد الغربي، دون احتفالات كبيرة بسبب انتشار فيروس كورونا.