محامية أمريكية: شقيق أمير قطر مطلوب في قضية قتل "هندي"

كشفت صحيفة "عرب نيوز" السعودية، الصادرة باللغة الإنجليزية، أن خالد آل ثاني، شقيق أمير قطر، "قتل شخصيا" موظفًا هنديا بمزاعم إهانة زوجته، في قضية جديدة تكشف تاريخ العنف والتهديدات لنظام الحمدين.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها الصحيفة عن ريبيكا كاستانيدا، محامية الدفاع عن مدعين ضد شقيق أمير قطر في القضايا المنظورة أمام القضاء الأمريكي.

وأوضحت أن ثلاثة مدعين جددا انضموا للقضية المرفوعة ضد شقيق أمير قطر خالد آل ثاني أمام القضاء الأمريكي، التي تتحدث بالتفصيل عن حملة العنف وإساءة المعاملة والترهيب التي نفذها، بحسب الصحيفة.

والعام الماضي، رفعت المحامية الأمريكية ريبيكا كاستانيدا دعوى ضد شقيق أمير قطر بعد تهديده لحارسه الشخصي ماثيو بيتارد بالقتل لرفضه أوامر بقتل شخصين آخرين، وكذلك احتجاز وتعذيب ماثيو أليندي مسعفا كان يعمل لديه.

وقالت محامية المدعين إنه في فبراير/شباط 2020، وبعد سحب الدعوى الأصلية المرفوعة عام 2019 مؤقتًا في يناير/كانون الثاني، تعرضت صديقة ماثيو أليندي لحادثة اعتداء في منزلها.

لكن لم تتمكن كاستيندا من تأكيد الرابط بين الاعتداء الوحشي والقضية، لكنها أصرت على مواصلة الجهد القضائي لمحاسبة شقيق أمير قطر على أفعاله.

وقالت محامية الدفاع عن المدعين إن القضية الأصلية التي تتحدث بالتفصيل عن عنف شقيق أمير قطر والتهديدات ضد الأمريكيين الإثنين، سيجري توسيعها لتتضمن ثلاثة مدعين أمريكيين جدد يتحدثون عن حالة "عنف أسوأ".

كما ستتضمن اعترافات بقيام خالد شخصيًا بقتل موظف هندي، وتهديدات بقتل رئيس إحدى منظمات سباقات السيارات الرياضية الأمريكية.

وأوضحت كاستانيدا أنها بحثت عن أشخاص آخرين عملوا لصالح شقيق أمير قطر للإدلاء بشهادات؛ إذ كان لديها معلومات تتعلق بجرائم أخرى، وذلك بعد إجبار محاميه على الرد على الدعوى في نوفمبر/تشرين الثاني بعد استيفاء متطلبات المحكمة الفيدرالية الأمريكية بـ"إعلام" المتهم.

وأوضحت المحامية أنه بين الخمسة مدعين، هناك سبع حالات تحريض على القتل، وأن أحد هؤلاء المدعين شاهد شقيق أمير قطر يقتل شخصًا أمامه، حتى أنه طلب منه المساعدة في عملية القتل لكنه رفض.

Advertisements

وقالت إن المدعي شاهد شقيق أمير قطر وهو يقتل موظفا زميل له، ويسعى حاليًا لتحريك دعوى قضائية ضده.

وفيما يتعلق بالحادث نفسه، أوضحت أن ضحية عملية القتل تمت في قطر لـ"موظف هندي"، حيث غضبت زوجة شقيق الأمير على الرجل بعدما فشل في إقلالها بالموعد المتفق عليه.

وقالت إن زوجته شعرت على ما يبدو بالإهانة لأن موظفا، لم يقلها بالموعد، ثم قتل الموظف، وستحدد القضية الجدول الزمني للأمر وكيفية حدوثه، والرعب الذي شعر به الشاهد عندما حاول شقيق أمير قطر إشراكه في الأمر.

كما ستفصل الدعوى في: كيف سعى خالد، وهو مالك شركة سيارات السباق "عنابي" الموجودة في ولاية ماساتشوستس، لقتل منافس له في قطاع السباقات.



وفي حالة أخرى، أفاد بها أحد المدعين الثلاثة، ستتحدث الدعوى بالتفصيل أيضًا عن كيف وجه الأمير باستهداف منافس له في البحرين من خلال عمليات قرصنة.

وأوضحت محامية المدعين أنه تمت قرصنة المواقع الإلكترونية الخاصة بالشيخ البحريني بنجاح، فضلًا عن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة به، وخادمات الحاسوب"، وبينما لم تسمه وصفته بـ"العدو الشخصي" لخالد.

وأوضحت أن أسماء جميع الضحايا والأهداف سيتم الكشف عنها عند رفع القضية الجديدة، مشيرة إلى أن جميع المدعين الخمسة أمريكيون، وأن اثنين من المدعين الجدد متعاقدان عسكريان سابقان عملا لصالح شقيق أمير قطر، بينما المدعي الثالث الجديد عمل لصالح الحكومة الأمريكية.

المفاجآت الجديدة توسع الأقوال الموجودة بالتفصيل في القضية الأصلية، التي رفعت في 23 يوليو/حزيران عام 2019، حول كيف هدد خالد موظفين اثنين، هما: ماثيو بيتارد، وماثيو أليندي.

وعمل الموظفان لدى شقيق أمير قطر، وقالا إنهما تعرضا للتهديد عندما رفضا الانصياع لأوامر بقتل أمريكيين اثنين في سبتمبر/أيلول عام 2017.

وعندما رفض بيتارد، ضابط أمن سابق، وأليندي، مسعف، حبسهما خالد وهددهما بالقتل أيضًا، وعندما اكتف شقيق أمير قطر أنهما أطلقا سراح أمريكي كان محبوسا في قصره الفاخر بقطر، هدد الأول بالقتل ودفن جثته في الصحراء وقتل عائلته.

وأفادت وثائق بأن أليندي تسلق جدار أمني طوله مترين وحائط ستة أمتار للهرب من المجمع السكني بعدما كان تحت تهديد السلاح.