شكرا لقرائتكم بومبيو يزور إسرائيل لبحث "تأثير إيران السلبي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم الجمعة أنه سيستأنف جولاته الخارجية، ليكون بذلك واحداً من بين أوائل المسؤولين الدوليين الذين يستأنفون جولاتهم الخارجية رغم تفشي فيروس كورونا.

وفي هذا الإطار سيزور بومبيو إسرائيل في 13 أيار/مايو الحالي، وهو اليوم الذي ستؤدي فيه الحكومة الإسرائيلية الجديدة القسم.

وقال بيان لوزارة الخارجية الأميركية إنّ بومبيو "سيلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الكنيست بيني غانتس في القدس من أجل التباحث في الجهود الأميركية والإسرائيلية لمكافحة وباء كوفيد-19 ومسائل الأمن الإقليمي ذات الصلة بتأثير إيران السلبي".