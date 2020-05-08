الجيش: تنفيذ رماية بحرية مشتركة مع الفرقاطة الفرنسية PROVENCE

أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن مراكب تابعة للقوات البحرية وطوافات تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني نفّذت تمريناً مشتركاً مع الفرقاطة الفرنسية PROVENCE وزوارق تابعة لمجموعة البحرية الفرنسية، عبارة عن رماية بحرية تُحاكي مهاجمة سفينة مشبوهة وتفتيشها من قِبل فريق تفتيش مشترك متخصّص وذلك في عرض البحر مقابل شاطئ أنفة.
وأوضحت أن هذه التمارين تهدف إلى المحافظة على جهوزية القوّات البحرية، وتمكينها من التحرّك السريع ضدَّ أيّ تهديد محتمل في المياه اللبنانية.
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