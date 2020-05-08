الجيش: تنفيذ رماية بحرية مشتركة مع الفرقاطة الفرنسية PROVENCE

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ أن مراكب تابعة للقوات البحرية وطوافات تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني نفّذت تمريناً مشتركاً مع الفرقاطة الفرنسية PROVENCE وزوارق تابعة لمجموعة البحرية الفرنسية، عبارة عن رماية بحرية تُحاكي مهاجمة سفينة مشبوهة وتفتيشها من قِبل فريق تفتيش مشترك متخصّص وذلك في عرض البحر مقابل شاطئ أنفة.

وأوضحت أن هذه التمارين تهدف إلى المحافظة على جهوزية القوّات البحرية، وتمكينها من التحرّك السريع ضدَّ أيّ تهديد محتمل في المياه اللبنانية.