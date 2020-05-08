فرنجية بحث مع وزراء الصناعة والإتصالات والأشغال والعمل الأوضاع الإقتصادية والمالية

استقبل رئيس تيار "المردة" النائب السابق ​سليمان فرنجية​، في دارته في بنشعي، وزير الصناعة ​عماد حب الله​، الذي يقوم بجولة صناعية شمالية، حيث عقد اجتماع بمشاركة وزير الاتصالات ​طلال حواط​، وزير الاشغال ​ميشال نجار​ ووزيرة العمل ​لميا يمين​، وتباحث المجتمعون في خلاله بالأوضاع الراهنة على كافة الأصعدة وكيفية دعم الصناعة اللبنانية.

وبعد اللقاء، لفت حب الله إلى أن "في زيارتنا الصناعية الى الشمال كان لا بد من زيارة هذا البيت العريق، وقد تم البحث بالقضايا الإقتصادية والخطة المالية والإقتصادية التي وضعتها الحكومة، وأخذنا برأي فرنجية الذي أعطانا بعض الأفكار الجيدة جداً ونصحنا في بعض القضايا بخصوص الإستثمار والطريقة التي يجب أن تتعامل بها الحكومة مع الودائع والمودعين، وشجّعنا على الخطوات الضرورية من أجل زيادة ثقة المستثمرين بلبنان وكذلك زيادة ثقة المودعين في لبنان".

وفي حين أشار إلى أن "اللقاء كان جيداً جداً وممتازاً، ونتطلع الى لقاءات دائمة معه"، أوضح أن "فرنجية أكد خلال اللقاء دعمه للحكومة ولخطواتها العملية ل​مكافحة الفساد​ شرط الا تكون هذه الخطوات كيدية، بل أن تكون بهدف تحصين الوضع اللبناني وإتباع الإجراءات القانونية الشاملة على الجميع".