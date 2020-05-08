مواطنون يتساءلون عبر "النشرة" عن سبب غياب بعض القضاة عن ممارسة أعمالهم بالدوائر الرسمية

تساءل مواطنون عبر "النشرة" عن سبب غياب وعدم حضور بعض ​القضاة​ الى الدوائر الرسمية لممارسة اعمالهم بغية تسيير امور الناس في هذه الظروف المعيشية الصعبة على الرغم من التخفيف الحاصل لجهة التعبئة العامة؟.

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