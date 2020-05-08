بقاعكفرا تحتفل بعيد ميلاد القديس شربل

يصادف ٨ ايار ذكرى ميلاد ​القديس شربل​، وبالمناسبة تحتفل رعية ​بقاعكفرا​ البلدة التي ولد فيها "حبيس ​عنايا​" في العام ١٨٢٨ بمجموعة قداديس بدأت من ​الساعة​ التاسعة في ​كنيسة السيدة​ تلاها قداس عند العاشرة في الكنيسة نفسها، وترأس القداس الاحتفالي المطران جوزيف نفاع.

واشار خادم رعية بقاعكفرا الاب ميلاد مخلوف الى انه وفي الظرف الذي نمر به اردنا ان نفسح المجال لاكبر عدد من المؤمنين بالمشاركة بالذبيحة الالهية مع احترام سبل ​الوقاية​ والتباعد واتباع الاجراءات التي فرضتها ​الدولة​ لذا نظمنا مجموعة قداديس متتالية تنتهي عند السادسة مساء والهدف منها ان لا تختلط الناس مع بعضها وان لا يكون هناك حضور اكثر من ٣٠%.

ولفت الى ان ابواب بيت ​مار شربل​ وكنيسة السيدة فتحت امام المؤمنين بالشكل المسموح به قانونا.

هذا وأصبحت بقاعكفرا مقصدا لكل المؤمنين في ​العالم​، ويحضر إليها الملايين ليزوروا بيت القديس شربل حيث ولد وترعرع وكنيسة السيدة حيث أخذ سر العماد إضافة إلى أماكن أخرى مقدسة تركت بصمتها في حياة "شربل".

