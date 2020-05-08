النشرة: سقوط قتيل و3 جرحى في اشتباك بين عائلتين داخل مخيم الرشيدية

افاد مراسل النشرة في صيدا عن سقوط قتيل وثلاثة جرحى في اشتباك داخل ​مخيم الرشيدية​ في جنوب لبنان بين عائلتين. وكشفت مصادر فلسطينية ان "الاشكال خلفيته فردية وتطور الى تبادل لاطلاق النار واستخدام القنابل، مما ادى الى سقوط قتيل عن طريق الخطأ".

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