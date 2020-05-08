الامن العام: توقيف صراف مخالف في الحدت وختم مكتبه بالشمع الاحمر

أعلنت المديرية العامة للأمن العام، في بيان، أنه "توفرت معلومات للمديرية عن قيام اللبناني (ر.ج.ل)، صاحب مكتب للتأمين في بلدة الحدت، بأعمال الصرافة بصورة غير قانونية ودون التقيد بسعر صرف الدولار المحدد من مصرف لبنان".
وأشارت إلى أنه "بناء لاشارة المدعي العام المالي داهمت دورية من المديرية المكتب المذكور حيث ضبطت جداول توثق أعمال الصرافة المنفذة والمبالغ المتداول بها، إضافة الى مسدس حربي دون ترخيص"، لافتة إلى أنه "بمراجعة المدعي العام المالي، أشار بختم المكتب بالشمع الأحمر وتوقيف صاحبه واحالته مع المضبوطات الى النيابة العامة المالية".
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