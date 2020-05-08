وفاة لبناني في دبي جراء اصابته بالفيروس وعائلته تناشد الخارجية

توفي اللبناني ابراهيم حسن حسون (55 عاما) في دبي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو من بلدة البابلية - قضاء الزهراني، ولديه 3 فتيان.
وناشدت عائلته وزارة الخارجية والمغتربين الإيعاز للسفارة اللبنانية في الإمارات العربية المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين إعادة جثمانه إلى لبنان، خصوصا أن لا أحد من أفراد عائلته معه.
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