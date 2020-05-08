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وفاة لبناني في دبي جراء اصابته بالفيروس وعائلته تناشد الخارجية

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توفي اللبناني ابراهيم حسن حسون (55 عاما) في دبي، متأثرا بإصابته ب​فيروس ​ المستجد، وهو من بلدة البابلية - قضاء الزهراني، ولديه 3 فتيان.

وناشدت عائلته ​وزارة الخارجية والمغتربين​ الإيعاز للسفارة اللبنانية في ​الإمارات العربية المتحدة​ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين إعادة جثمانه إلى لبنان، خصوصا أن لا أحد من أفراد عائلته معه.

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