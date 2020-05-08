مسيرة للحراك المدني انطلقت من المتحف إلى المحكمة العسكرية

نظم ناشطون في مجموعات من ​الحراك المدني​ ​مسيرة​ انطلقت من أمام نصب الجندي المجهول في المتحف إلى أمام ​المحكمة العسكرية​، احتجاجا على توقيف نشطاء في الحراك. وتخلل المسيرة قطع الطريق أمام المحكمة العسكرية باتجاه ​العدلية​ لبعض الوقت.

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