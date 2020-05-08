قتيل في حادث صدم في بلدة بزبينا في عكار

توفي سائق الدراجة النارية ن.ع. من بلدة الدورة، في ​حادث صدم​ في بلدة بزبينا. ونقلته سيارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر إلى المستشفى. وباشر مخفر ​قوى الأمن الداخلي​ التحقيقات في الحادث.وأفيد ان سائق سائق السيارة الصادمة سلم نفسة الى المخفر.

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