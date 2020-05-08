تسجيل 243 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ايطاليا

أعلنت السلطات الصحية في ايطاليا عن تسجيل 1327 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الإصابات يبلغ 217185، كما تم تسجيل 243 وفاة جديدة بالفيروس والإجمالي يتجاوز 30 ألفا.
وفي وقت سابق، كشفت "وكالة الحماية المدنية"، في إيطاليا، إن عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا» ارتفع بواقع 274، الخميس، مقابل 369، الأربعاء بينما تراجع العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بشكل طفيف إلى 1401 من 1444، أول من أمس.
وأضافت الوكالة أن "عدد الوفيات منذ ظهور الوباء في21 شباط يبلغ الآن 29958، وهي ثالث أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا".
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