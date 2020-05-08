الجيش الاسرائيلي اطلق رشقات في الهواء غرب بلدة شبعا لاخافة احد الرعاة

أطلقت عناصر من ​الجيش الاسرائيلي​ رشقات رشاشة في الهواء، لإخافة احد رعاة الماشية الذي كان يرعى قطيعه في محاذاة الخط الحدودي غرب ​بلدة شبعا​، ولعدم اقترابه من الخط الازرق.

وكان رئيس الحكومة حسان دياب قد استقبل رئيس بعثة اليونيفيل اللواء ستيفانو ديل كول، ونائبه ورئيس قسم الشؤون السياسية والمدنية جاك كريستوفيدس، والمساعد العسكري المقدم أندريا فراتيتشلي، والمساعد المقدم بيترو ميزابيزا، والمساعدة الخاصة نيتيشا باندي، وعباس عوالا، في حضور مستشاري الرئيس دياب العميد حسيب عبدو والسفير جبران صوفان.

وتم البحث في موضوع التمديد لقوات "اليونيفيل" والخروق الإسرائيلية عند السياج الحدودي.