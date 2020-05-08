وزير الصحة الأردني: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلن ​وزير الصحة​ الأردني سعد جابر، تسجيل 24 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأكد جابر خلال زيارته لمحافظة المفرق ولقائه فرق التقصي الوبائي العاملة في منطقة الخناصري، على أن "أي حديث عن تشديد إجراءات الحظر في المفرق يعتمد على الوضع الوبائي ونتائج عمل فرق التقصي الوبائي".

كما اعتبر أن "ما حدث في محافظة المفرق يعدّ انتكاسة حقيقية، لكنها ليست عودة إلى المربع الأول"، منوهًا بأن "فرق التقصي الوبائي العاملة في محافظة المفرق وعددها 16 فريقًا، سيطرت على الوضع الوبائي، وسنباشر بإنشاء أماكن خاصة بالحجر للسائقين في مركز حدود العمري".

وشدد جابر على أنه "تم حصر أعداد المخالطين لسائق الخناصري وعددهم 140 شخصًا، وانه يجري اخضاعهم بالكامل للفحص"، مبينًا أن "فرق التقصي الوبائي بصدد جمع الآلاف من العينات العشوائية للمخالطين ومخالطيهم في مختلف مناطق المفرق وإربد".