أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأكد جابر خلال زيارته لمحافظة المفرق ولقائه فرق التقصي الوبائي العاملة في منطقة الخناصري، على أن "أي حديث عن تشديد إجراءات الحظر في المفرق يعتمد على الوضع الوبائي ونتائج عمل فرق التقصي الوبائي".
كما اعتبر أن "ما حدث في محافظة المفرق يعدّ انتكاسة حقيقية، لكنها ليست عودة إلى المربع الأول"، منوهًا بأن "فرق التقصي الوبائي العاملة في محافظة المفرق وعددها 16 فريقًا، سيطرت على الوضع الوبائي، وسنباشر بإنشاء أماكن خاصة بالحجر للسائقين في مركز حدود العمري".
وشدد جابر على أنه "تم حصر أعداد المخالطين لسائق الخناصري وعددهم 140 شخصًا، وانه يجري اخضاعهم بالكامل للفحص"، مبينًا أن "فرق التقصي الوبائي بصدد جمع الآلاف من العينات العشوائية للمخالطين ومخالطيهم في مختلف مناطق المفرق وإربد".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة الأردني: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.