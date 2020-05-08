"النشرة": محتجون من حراك مرجعيون ينفذون وقفة أمام مصرف "فرنسبنك"

أفاد مراسل النشرة في حاصيبا، بأن "عشرات المحتجين من حراك مرجعيون، نفذوا وقفة احتجاجية أمام مصرف "فرنسبنك" وسط البلدة، نددوا خلالها بالسياسة المالية المتبعة من قبل المصارف".
وطالب المحتجون خلال وقفتهم، بمحاكمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وإعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة. كما طالبوا بالإفراج عن الموقفين في قضية المصارف، مؤكدين على المضي في تحركهم حتى تحقيق مطاليبهم كاملة.
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