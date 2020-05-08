الصحة الكندية: 191 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت وكالة هيئة ​الصحة العامة​ الكندية، ارتفاع إجمالي عدد المصابين ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في البلاد، من 63895 شخصًا إلى 65399 شخصًا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، عقب تسجيل 1504 إصابات.

ولفتت الهيئة إلى أنه تم تسجيل 191 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد ضحايا الفيروس في عموم البلاد إلى 4471 شخصًا من 4280 شخص.