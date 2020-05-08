أعلنت وكالة هيئة الصحة العامة الكندية، ارتفاع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، من 63895 شخصًا إلى 65399 شخصًا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، عقب تسجيل 1504 إصابات.
ولفتت الهيئة إلى أنه تم تسجيل 191 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد ضحايا الفيروس في عموم البلاد إلى 4471 شخصًا من 4280 شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الكندية: 191 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.