وزارة الصحة السورية: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السوريةتسجيل إصابتين جديدتين ب​فيروس كورونا​ ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 47 إصابة.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في ​سوريا​ حتى اليوم بلغت 47 إصابة شفيت منها 27 إصابة وتوفيت 3 حالات.

يشار إلى أنه تم تسجيل أول إصابة بالفيروس في سوريا في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.