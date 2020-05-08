المفوضية الأوروبية توصي بإبقاء حدود الاتحاد الأوروبي مغلقة حتى 15 حزيران

أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن "المفوضية الأوروبية توصي بإبقاء الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مغلقة حتى 15 حزيران المقبل، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وفي وقت سابق من شهر نيسان، دعت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد إلى تمديد منع حركة السفر غير الضرورية نحو الاتحاد الأوروبي حتى منتصف أيار، في إشارة إلى القرار الذي اتخذ في 17 آذار لشهر واحد على خلفية تفشي وباء "كوفيد 19".

ودعت المفوضية الأوروبية حينها،بأن "إلى اتباع نهج منسق لهذا التمديد، لأن اتخاذ إجراء يتعلق بالحدود الخارجية لا يمكن أن يكون فعالاً إلا إذا تم تنفيذه من قبل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفضاء شينغن على كل الحدود باعتماد تاريخ الانتهاء نفسه وبطريقة موحدة".