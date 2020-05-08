أفاد مستشار البيت الأبيض الاقتصادي لاري كودلو، بأن "البيت الأبيض لن يفكر في أي تشريع جديد للتحفيز هذا الشهر، إذ يتجه نظره إلى التأثير الاقتصادي لإعادة فتح الاقتصاد الأميركي"، موضحًا أنه "جرى تعليق محادثات رسمية مع الكونغرس".
ولفت كودلو إلى أن "إدارة الرئيس دونالد ترامب تضع خطط طوارئ لموجة ثانية من حالات إصابة محتملة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك عمليات وقف أخرى محتملة لأنشطة في المستقبل"، موضحًا أن "معدل البطالة في الولايات المتحدة سيرتفع على الأرجح إلى حوالي 20 بالمئة هذا الشهر من ارتفاع قياسي بالفعل عند 14.7 بالمئة".
كما شدد على أن "الاقتصاد يجب أن يكون على أساس أكثر قوة في فصل الصيف".
كانت هذه تفاصيل خبر كودلو: إدارة ترامب تضع خطط طوارئ لموجة ثانية من حالات إصابة محتملة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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