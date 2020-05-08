كودلو: إدارة ترامب تضع خطط طوارئ لموجة ثانية من حالات إصابة محتملة بكورونا

أفاد مستشار ​البيت الأبيض​ الاقتصادي لاري كودلو، بأن "البيت الأبيض لن يفكر في أي تشريع جديد للتحفيز هذا الشهر، إذ يتجه نظره إلى التأثير الاقتصادي لإعادة فتح الاقتصاد الأميركي"، موضحًا أنه "جرى تعليق محادثات رسمية مع ​الكونغرس​".

ولفت كودلو إلى أن "إدارة الرئيس ​دونالد ترامب​ تضع خطط طوارئ لموجة ثانية من حالات إصابة محتملة ب​فيروس كورونا​ المستجد، بما في ذلك عمليات وقف أخرى محتملة لأنشطة في المستقبل"، موضحًا أن "معدل البطالة في ​الولايات المتحدة​ سيرتفع على الأرجح إلى حوالي 20 بالمئة هذا الشهر من ارتفاع قياسي بالفعل عند 14.7 بالمئة".

كما شدد على أن "الاقتصاد يجب أن يكون على أساس أكثر قوة في فصل الصيف".