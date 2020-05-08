العمل الأميركية: إغلاق البلاد دمر 20.5 مليون وظيفة أميركية في شهر واحد

أكدت ​وزارة العمل​ الأميركية، أن "إغلاق البلاد لمكافحة انتشار ​كورونا​ دمر 20.5 مليون وظيفة أميركية خلال الشهر الماضي فقط، أي أنه قضى على جميع الوظائف التي تم خلقها خلال العقد السابق في أكبر اقتصاد في العالم".

ولفتت الوزراة، في تقريرها، إلى أن "الانخفاض في الوظائف غير الزراعية كان الأكبر على الإطلاق منذ عام 1939، في حين أن معدل ​البطالة​ سجل أعلى مستوى وأكبر زيادة شهرية منذ عام 1948"، منوّهةً بأن "العمالة انخفضت بشكل حاد في جميع قطاعات الصناعة الرئيسية، مع خسائر فادحة في الوظائف في الأعمال المرتبطة بالعطلات والضيافة، حيث كان هذا أول قطاع يتحمل وطأة تأثير عمليات الإغلاق".

كمال شددت على أن "بعض العمال قد تم تصنيفهم بشكل خاطئ في التقرير على أنهم يعملون عندما كان ينبغي اعتبارهم مُسرحين. لو تم إدراجهم بشكل صحيح، لكان معدل البطالة أعلى بنحو خمس نقاط مئوية".