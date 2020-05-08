أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن ​الولايات المتحدة الأميركية​ عرقلت إجراء تصويت على مشروع قرار حول ​فيروس كورونا​ المستجد في ​مجلس الأمن الدولي​. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أ ف ب: واشنطن تعرقل إجراء تصويت على مشروع قرار حول كورونا بمجلس الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.