ترمب يؤكد: سننتصر على الجائحة

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واشنطن: أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة ستنتصر على جائحة كوفيد-19 وذلك قبيل تكريم ضحايا الحرب العالمية الثانية في الذكرى الخامسة والسبعين لانتصار الحلفاء في أوروبا.

وأعلن المكتب الإعلامي مشاركة الرئيس في إحياء الذكرى عند النصب التذكاري قرب البيت الأبيض برفقة السيدة الأولى ميلانيا.

وجاء في بيان للرئاسة أن ترمب "سيحتفي بقوى الحرية التي غلبت الطغيان"، وسيتطرّق إلى "ثمن الحرية".

وتضّمن البيان حول الذكرى التي سيتم إحياؤها بشكل مقتضب بسبب جائحة كوفيد-19، إشارة ترمب إلى مشاركة نحو مليوني أميركي في الحرب ومقتل 186 ألفا منهم.

وجاء في البيان أن "غالبية هؤلاء المحاربين المتفانين والأبطال لم يعيشوا الازدهار الأميركي. لقد نشأوا في مرحلة الكساد الكبير حينما كانت تبدو آفاق الاقتصاد الأميركي قاتمة".

ويأتي البيان في توقيت ارتفعت فيه معدّلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة بسبب تداعيات الجائحة.

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ونقل البيان عن ترمب قوله "اليوم، وإذ نتأمل في الذكرى الخامسة السبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا، نتذكّر أن ما من تحد يمكن أن يغلب عزيمة الروحية الأميركية".

وأضاف أن الولايات المتحدة تواجه "محنة" منذ أشهر بسبب جائحة كوفيد-19 "لكن أميركا ستنتصر على غرار ما فعلت مرارا في السابق".

وتزعزعت الروابط التاريخية بين أوروبا والولايات المتحدة في الولاية الرئاسية لترمب الذي يشتكي دوما من إجحاف بحق بلاده في التعامل التجاري مع الدول الاوروبية ومن التكلفة الباهظة لقيادة واشنطن لحلف شمال الأطلسي.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2018 تعرّض ترمب لحملة انتقادات لعدم مشاركته في إحياء ذكرى الجنود الأميركيين الذين قتلوا في الحرب العالمية الأولى خلال زيارته لفرنسا. وأعلن حينها البيت الأبيض أن الأمطار حالت دون مشاركته.

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