شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء.. 12 اجتماعا و9 قرارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 2 حتى 8 مايو 2020، والذى تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء فى الإنفوجراف أنه تمت الموافقة على عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعتى أرض من المساحات المملوكة للدولة بناحية محافظة السويس، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك لاستخدامهما فى إقامة محطات تدفيع وتخزين المنتجات البترولية، وكذلك إحاطة مجلس الوزراء بشأن الترخيص لكل من وزارة المالية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك الاستثمار القومى، والهيئة القومية للأنفاق، وشركة العاصمة الإدارية الجديدة، بالاشتراك فى تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو ووسائل النقل السككى بالجر الكهربائى باسم "الشركة المتحدة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو ووسائل النقل السككى بالجر الكهربائي".

كما تضمنت القرارات بحسب الإنفوجراف، الموافقة على اعتماد قواعد تخصيص وتسعير الوحدات السكنية المملوكة للقطاع الخاص، والتى يتم بيعها للمواطنين من محدودى الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بجانب الموافقة على تخصيص بعض مساحات الأراضى التابعة لمركز البحوث الزراعية بمحافظات كفر الشيخ، والبحيرة، ودمياط، والوداى الجديد، والقليوبية، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ وذلك لدعم المشروع القومى للإنتاج الحيوانى الذى يهدف إلى سد الفجوة فى إنتاج اللحوم الحمراء، فضلاً عن موافقة سيادته على تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه إضافية لشركة مصر للطيران للشحن الجوى مع مد مظلة مساندة برنامج الشحن الجوى للحاصلات الزراعية الطازجة، لتشمل دول الخليج العربى، وذلك بالتزامن مع بدء موسم تصدير الحاصلات الزراعية.

وشملت القرارات أيضاً وفقاً للإنفوجراف، الموافقة على السماح لـ"الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية" بالتعاقد مع عدد من الشركات الموردة للمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة لمواجهة جائحة "كورونا"، وكذلك الموافقة على طلب وزارة النقل إسناد الإعلانات بمترو الأنفاق إلى مؤسسة الأهرام، بجانب إصدار قرار بشأن الاستمرار فى تطبيق الإجراءات التى تم اتخاذها بشأن مواجهة فيروس كورونا حتى آخر رمضان.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أوضح الإنفوجراف أنه تم عقد عدد من الاجتماعات، شملت الاجتماع الأسبوعى، وتم فيه مناقشة، واستعراض عددت من ملفات العمل المهمة التى تمس حياة المواطنين، واستعراض آخر المستجدات المتعلقة بأزمة فيروس "كورونا" المستجد على الصعيدين المحلى والعالمى، فضلاً عن اجتماع لاعتماد عدد من ضوابط الإقامة بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار والصحة والسكان، ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والصحة والسكان، والطيران المدنى، وكذلك اجتماع لمتابعة مشروع حوكمة منظومة إدارة المحاجر، بحضور وزيرى التنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلى الجهات المعنية، هذا بجانب اجتماعين مع وزيرى قطاع الأعمال العام والتموين والتجارة الداخلية، لمتابعة موقف العمل بالشركات التابعة للوزارة الأولى، وموقف توريد محصول القمح حتى الآن.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه الإنفوجراف، اجتماعاً لمتابعة جهود عودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بحضور وزراء الخارجية، والدولة للهجرة، والسياحة والآثار، والتعليم العالى، والصحة والسكان، والدولة للإعلام، والطيران المدنى، والتضامن الاجتماعى، فضلاً عن اجتماع لمتابعة مقترحات وآليات تطوير المنظومة الصحية، بحضور وزراء التعليم العالى، والتخطيط، والمالية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعى، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، وكذلك اجتماع لمتابعة الموقف الطبى الحالى بشأن مجابهة فيروس "كورونا"، وخريطة الإصابة بالفيروس فى مصر، وحالات التعافى منه، وذلك بحضور وزيرى التعليم العالى، والصحة والسكان، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، ورئيس هيئة الدواء المصرية، بجانب ترأسه اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزى وعدد من الوزراء، تم فيه استعراض توصيات الندوة الاقتصادية التى عقدها رئيس الوزراء مع نخبة من الخبراء بشأن مستقبل الاقتصاد المصرى ما بعد كورونا، والموافقة على المضى قدماً فى التعديلات التشريعية اللازمة للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج للعمل بنظام المناطق الحرة.

Advertisements

كما شملت الاجتماعات بحسب الإنفوجراف ترؤس اجتماع لمتابعة الإجراءات التنفيذية لميكنة وانتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومدير إدارة النظم بالقوات المسلحة.

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب الإنفوجراف، شملت إلقاء بيان أمام البرلمان بشأن إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، وللتأكيد على تجديد التزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى، فضلاً عن جولته التفقدية بالجزء الثانى من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، برفقة وزير النقل، ومحافظ القاهرة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، ورئيس شركة المقاولون العرب، والرئيس التنفيذى لشركة "أوراسكوم للإنشاءات"، بالإضافة إلى الموافقة على إطلاق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مسابقة الإبداع الحكومى "اخدم بلدك بفكرة" وفتح باب التقديم فيها، اعتباراً من 5 مايو وحتى 30 يونيو المقبل.

وشملت الأنشطة أيضاً وفقاً لما أبرزه الإنفوجراف، استعراض تقرير يرصد جهود لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، خلال شهر أبريل الماضى، فى الاستجابة لاستغاثات ومطالب المواطنين الصحية والتواصل المباشر معهم، فضلاً عن تلقى خطاب من رئيس مجلس إدارة "مجموعة المنصور القابضة"، بشأن مساهمته بمبلغ 51.5 مليون جنيه لدعم جهود الدولة فى مواجهة تداعيات فيروس "كورونا المستجد".

كما تضمنت الأنشطة بحسب الإنفوجراف، عقد مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بحضور وزيرى المالية والدولة للإعلام، للإعلان عن الاستمرار فى تطبيق الإجراءات التى تم اتخاذها بشأن مواجهة فيروس كورونا حتى آخر رمضان، فضلاً عن استعراض تقرير عن تعامل منظومة الشكاوى الحكومة الموحدة مع شكاوى المواطنين فى مجال الصحة خلال شهر أبريل ٢٠٢٠، والذى أفاد باستقبال المنظومة ٦٠٧١ شكوى وطلب استغاثة تتعلق بالنواحى الطبية.

أما بشأن اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، فقد جاء فى الإنفوجراف، أنه تم عقد لقاء مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة الراهنة، وهى ميكنة الخدمات الحكومية، وموقف صرف المرحلة الثانية من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، وجهود إعداد ورقة عمل للتحرك ما بعد كورونا، وكذلك لقاء مع وزيرة التخطيط ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد للاطمئنان على توافر أرصدة كافية من المستلزمات الطبية والأدوية.

وتضمنت اللقاءات أيضاً، لقاء مع ممثلى قطاعى التطوير العقارى والمقاولات، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك للتأكيد على حرص الحكومة على دعم القطاعين فى ظل الظروف الراهنة وجهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا.