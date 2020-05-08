صحة بني سويف: فحص المخالطين لممرض مصاب بفيروس كورونا في سمسطا

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:
وجهت مديرية الصحة في بني سويف، برئاسة الدكتور محمد يوسف وكيل الوزارة، وبإشراف الدكتورة أمنية أبو جبل، مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية، فريق الطب الوقائي بإدارة سمسطا الصحية، بقيادة الدكتورة رشا خليفة، لعمل مسح للمخالطين بمدينة سمسطا لأحد الممرضين بالمستشفى الجامعي، بعد تأكد إصابته بفيروس كورنا المستجد ونقله إلى مستشفى العزل.
وفي السياق واصلت المحافظة جهودها المكثفة في كافة الإجراءات الاحترازية، والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وجرى تنظيم حملات لتطهير وتعقيم عدد من المنشآت الحكومية، وبعض الشوارع بالمدن والقرى التي ظهرت بها بعض الحالات الايجابية .
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