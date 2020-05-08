محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ):

أوصت المفوضية الأوروبية بإبقاء الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مغلقة حتى 15 يونيو بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

واتفقت جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا في منتصف مارس على وقف رحلات السفر غير الضرورية إلى داخل الاتحاد الأوروبي من أجل إبطاء انتشار الفيروس. كما وافقت على المشاركة في الإغلاق الدول المرتبطة ارتباطا وثيقا بالاتحاد وهى ، سويسرا والنرويج وليختنشتاين وأيسلندا.

وتم تمديد حظر الدخول، الذي يشمل عددا من الإعفاءات بما في ذلك لمواطني الاتحاد الأوروبي والأطباء، بالفعل لمدة شهر غير أنه كان من المقرر أن ينتهي في 15 مايو.

ويمكن لكل دولة أن تقرر لنفسها ما إذا كانت ستطبق هذه القيود أم لا .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المفوضية الأوروبية ترغب في إغلاق حدود التكتل حتى 15 يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.