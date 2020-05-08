محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء - (د ب أ):

سجلت اليمن، اليوم الجمعة، تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 35 حالة، من بينها 8 وفيات، وحالة تعافي واحدة.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا(تابعة للحكومة الشرعية)، في حسابها بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر" ، إنها سجلت 9 حالات جديدة مؤكدة في عدن، بينها حالة وفاة.

كما أفادت اللجنة، بوفاة إحدى حالات الإصابة المؤكدة سابقا في مدينة لحج(جنوبي البلاد).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 35 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.