480 من المصريين العالقين في الكويت يغادرون إلى القاهرة على متن 3 رحلات جوية

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - (أ ش أ):

تواصل اليوم الجمعة ولليوم الرابع على التوالي، الجسر الجوي بين الكويت والقاهرة؛ لنقل ما يقارب 480 مصريا عالقا في الكويت، على متن ثلاث رحلات جوية.

وتضم الرحلة الأولى التي أقلعت على متن طائرة شركة (اير كايرو) نحو 165 راكبا، فيما ضمت الرحلة الثانية لذات الشركة 150 راكبا، فيما تنقل طائرة شركة مصر للطيران نحو 165 راكبا في العاشرة مساء.

وخضع جميع المصريين المسافرين للعديد من الاجراءات الوقائية في مطار الكويت الدولي، بداية من قياس درجة الحرارة قبل دخولهم على أبواب المطار، مرورا بتعقيمهم عبر بوابة الدخول، ثم اصطفافهم في صفوف انهاء اجراءات السفر بمسافات لا تقل عن متر بين كل مواطن والآخر، انتهاء بعملية تعقيم حقائبهم قبل شحنها على كل طائرة؛ وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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وكان الجسر الجوي بين الكويت والقاهرة، والمخصص لنقل المصريين العالقين، قد انطلق الثلاثاء الماضي، من خلال تسيير رحلتين على متن شركة مصر للطيران، نقلتا نحو 580 من العالقين، من بينهم نسبة كبيرة من النساء والأطفال وكبار السن.

تجدر الإشارة إلى أن السفارة المصرية لدى الكويت، قد أعلنت الاثنين الماضي، بدء تسيير رحلات جوية لنقل العالقين من أبناء الجالية، موضحة أنها كانت تتابع مع المسئولين الكويتيين، ترتيبات تسيير رحلات الطيران، بعد أن وافها الجانب الكويتي بالبيانات الخاصة بالمسجلين في مراكز الايواء نهاية الأسبوع الماضي، والتي تم موافاة القاهرة بها.

وأشارت إلى أن السلطات المصرية، قامت بتجهيز أماكن للحجر الصحي للعالقين للعائدين من الكويت، بما يتوافق مع طلباتهم وظروفهم، مهيبة في الوقت نفسه، أبناء الجالية المقيمين في مراكز الإيواء، الالتزام الكامل بالتعليمات التي تصدرها السلطات الأمنية الكويتية، وعدم الانسياق وراء مثيري الشغب ومروجي الإشاعات.