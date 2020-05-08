جونسون لبوتين: ممتنون للاتحاد السوفيتي على دوره في هزيمة النازية

أعرب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن امتنان بلاده للدور المركزي الذي لعبه الاتحاد السوفيتي في هزيمة ألمانيا النازية، وفقًا لروسيا اليوم.

وجاء في بيان صدر عن الكرملين، اليوم الجمعة، أن بوتين أشار، أثناء مكالمته مع جونسون، إلى أن روسيا تتذكر بطولات البحارة البريطانيين المشاركين في ما عرف بـ "القوافل البحرية الشمالية"، التي كان الاتحاد السوفيتي يستلم بفضلها الأسلحة والمواد الضرورية.

وتابع البيان أن جونسون، بدوره، "أعرب، نيابة عن الشعب البريطاني، عن امتنانه للمساهمة الحاسمة التي ساهم بها الاتحاد السوفيتي وقواته المسلحة في تحقيق الانتصار على

Advertisements

العدو المشترك". وجرت الإشارة، بحسب الكرملين، إلى أن الشراكة في القتال التي كانت تجمع بين البلدين في تلك الحقبة "تذكّر بأهمية تضافر الجهود في التصدي للتحديات والتهديدات المعاصرة، بما فيها جائحة فيروس كورونا ".

وأضاف البيان أن بوتين وجونسون "تبادلا التهاني بمناسبة الذكرى الـ75 للانتصار على النازية، الذي أصبح أكبر حدث في القرن العشرين ونموذجا للتعاون غير المسبوق بين دول التحالف المناهض لهتلر".

وذكر البيان أيضا أن الزعيمين أعربا عن استعدادهما لبناء "الحوار والعمل المشترك حول بنود أجندة العلاقات الروسية البريطانية، وكذلك حل القضايا الدولية الملحة".

من جهته، أفاد المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء البريطانية بأن جونسون أكد للرئيس الروسي أن موقف لندن إزاء العلاقات مع موسكو وإمكانية إعادتها إلى حالتها الطبيعية لم يتغير، مشيرا إلى أن المكالمة تناولت، في المقام الأول، موضوع الذكرى الـ75 للانتصار في الحرب العالمية الثانية.

وأوضح المكتب أن جونسون استعرض لبوتين، أثناء لقاء جمع بينهما على هامش مؤتمر حول ليبيا في برلين، في يناير الماضي، المشكلات التي تحول دون تحقيق أي تقدم في العلاقات بين البلدين، في إشارة إلى تصريحات رئيس الحكومة البريطانية، التي قال فيها آنذاك إن تطبيع العلاقات بين البلدين مستحيل ما دامت روسيا "تهدد أمن" المملكة المتحدة وحلفائها.

وكانت روسيا نفت مرارا أي اتهامات بالقيام بنشاطات تخريبية ضد بريطانيا أو أي دولة أخرى.