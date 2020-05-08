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بث مباشر لدروس الحرم

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قامت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بتنفيذ عدد من البرامج التوجيهية، بالتعاون مع وكالة العلاقات والشؤون الإعلامية ووكالة الشؤون العلمية والفكرية، عبر البثّ المباشر عن بعد لنشر دروس المسجد الحرام.
وتم مؤخرا تسجيل وبثّ درسين منها لأصحاب الفضيلة وهم: فضيلة

الشيخ الدكتور شرف بن علي الشريف، وفضيلة الشيخ الدكتور حسن بن عبدالحميد بخاري المدرسَيْن بالمسجد الحرام.
وتم تنفيذ ذلك بحضور فضيلة الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر بن عبدالله الفريح، حيث يأتي تنفيذ هذه البرامج والدروس بمتابعة من فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ سلمان بن صالح المقوشي، وتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تحقيقاً لتطلعات  خادم الحرمين الشريفين وولي عهدة في إيصال رسالة الحرمين الشريفين العالم
 
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