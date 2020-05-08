ارتفاع حصيلة جائحة كورونا في كندا إلى 65399 إصابة و4471 وفاة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في كندا من 63895 إلى 65399 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق

ما أظهرت السجلات الصحية الكندية، اليوم الجمعة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وأشارت وكالة هيئة الصحة العامة الكندية، إلى أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن مرض "كوفيد-19" (الذي يسببه فيروس كورونا) ارتفع، خلال الفترة نفسها، من 4280 إلى 4471.