المخابرات الألمانية: واشنطن تتهم الصين لتغطية فشلها بمواجهة كورونا

شكك تقرير للمخابرات الألمانية في الادعاءات الأمريكية بأن فيروس كورونا مصدره مختبر صيني بمدينة ووهان، وفقًا لروسيا اليوم.

وقالت مجلة "دير شبيغل" اليوم الجمعة إن وكالة المخابرات الاتحادية الألمانية طلبت من أعضاء تحالف المخابرات الذي تقوده الولايات المتحدة والمعروف باسم تحالف "الخمس أعين" تقديم أدلة تدعم الاتهام، غير أن أيا من أعضاء التحالف،

الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، لم يرغب في دعم تأكيدات واشنطن.

وخلص تقرير للمخابرات قدم لوزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور إلى أن الاتهامات الأمريكية محاولة متعمدة لتوجيه الاهتمام العام بعيدا عن "إخفاقات" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال الأحد إن هناك "عددا كبيرا من الأدلة" على أن فيروس كورونا المستجد خرج من مختبر صيني، لكنه لم يشكك في استنتاج أجهزة المخابرات الأمريكية بأنه ليس نتاج عمل بشري.

وقال ترامب في وقت سابق إن لديه دليلا على أن الفيروس قد يكون مصدره مختبر صيني، لكنه خفف اليوم من حدة اتهاماته للصين مرجحا هذه المرة أن بكين تسببت في الجائحة عن غير عمد.