تمديد الإغلاق الشامل في الخرطوم لمدة 10 أيام

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية فى السودان، تمديد حالة الإغلاق الشامل فى الخرطوم لمدة 10 أيام، اعتبارا من غد السبت، ضمن إجراءات مواجهة جائحة كورونا.
وقال عضو مجلس السيادة بالسودان صديق تاور -فى بيان اليوم الجمعة- إنه تقرر تمديد وتشديد الإجراءات
وشدد على منع السفر والتنقل بين العاصمة والولايات أو بين الولايات بعضها البعض، مطالبا حكومات الولايات بالإغلاق الشامل لأية محلية حال ظهور أى إصابات بكورونا فيها.
وحسب آخر إحصاء أعلنته وزارة الصحة أمس، سجل السودان 930 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها 52 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 92 شخصا.
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