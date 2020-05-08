كشفت بريطانيا عما أطلقت عليه "الرسالة النازية الأخيرة"، التي أرسلها جندي ألماني قبل أيام من نهاية الحرب العالمية الثانية، وفقا لسبوتنيك. وتزامن توقيت إظهار الرسالة، التي لم تكن معروفة سابقا، مع ذكرى مرور 75 عامًا على نهاية الحرب العالمية الثانية والنصر على النازية. Advertisements ونشرت صحيفة "سكاي نيوز" تفاصيل الرسالة التي اعترضها المقر الرئيسي لعمليات فك الشيفرة في "بلتشلي" أثناء الحرب، والتي أشار فيها ضابط ألماني إلى تقدم قوات الحلفاء. وبحسب الصحيفة، فقد أرسل ضابط ألماني برتبة ملازم أعطي رمز "كونيكيل"، بلاغا عسكريا بتاريخ 7 مايو/أيار 1945، في تمام الساعة 7:35 صباحا. 1945، في تمام الساعة 7:35 صباحا. وجاء في رسالة الضابط الألماني: "دخلت القوات مدينة كوكسهافن (آخر المناطق التي وصلها الحلفاء) في الساعة الثانية ظهرا يوم 6 مايو/أيار. ونوه الضابط في رسالته إلى أن جميع رسائل الراديو ستتوقف "متمنيا كل التوفيق لزملائه الذين سيرون الرسالة"، وتم الرد على رسالته بعبارة "كل شيء سيغلق"، بحسب الصحيفة.

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كانت هذه تفاصيل خبر عقب مرور 75 عامًا.. الكشف عن آخر رسالة عسكرية في الحرب العالمية الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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