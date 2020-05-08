تونس تفتش شحنة تركية موجهة إلى ليبيا

وتنخرط تركيا عسكريا في ليبيا منذ مطلع العام إلى جانب حكومة الوفاق الوطني التي يوجد مقرها في طرابلس، في مواجهة رجل شرق البلاد القوي المشير خليفة حفتر. نهاية يناير، التزمت الدول الأطراف في النزاع باحترام حظر الأسلحة على ليبيا القائم منذ 2011 ودعم وقف لإطلاق النار في إطار مخرجات مؤتمر برلين للسلام، لكن استمر طرفا النزاع في تلقي الأسلحة والمرتزقة من حلفائهما، وفق الأمم المتحدة. ووفق وسائل إعلام تونسية، لم تُعلم السلطات التركية نظيرتها التونسية بإرسال طائرة المساعدة إلى ليبيا، وبالتالي "وضعتها أمام الأمر الواقع".
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