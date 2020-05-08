تونس تفتش شحنة تركية موجهة إلى ليبيا

أعلنت تونس موافقتها على هبوط طائرة تركية تحمل مساعدات طبيّة لليبيا على أراضيها بشرط أن تتحقّق من طبيعة الشحنة وأن تتولى تسليمها إلى السلطات الليبية. ووفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية نشر الجمعة، حطّت الطائرة في مطار جربة (جنوب) القريب من الحدود الليبية، وهي تحوي مساعدات طبية موجهة إلى ليبيا التي تشارك تركيا في النزاع القائم فيها. لكن قبل نزولها اشترطت السلطات التونسية التحقق من طبيعتها من طرف الأمن والجمارك وأن "تتولى وحدها دون غيرها إيصالها إلى معبر رأس جدير ليتسلمها الجانب الليبي". ولم تحدد رئاسة الجمهورية تاريخ وصول الطائرة وإن كان تسليم الشحنة قد تمّ بالفعل.

وتنخرط تركيا عسكريا في ليبيا منذ مطلع العام إلى جانب حكومة الوفاق الوطني التي يوجد مقرها في طرابلس، في مواجهة رجل شرق البلاد القوي المشير خليفة حفتر. نهاية يناير، التزمت الدول الأطراف في النزاع باحترام حظر الأسلحة على ليبيا القائم منذ 2011 ودعم وقف لإطلاق النار في إطار مخرجات مؤتمر برلين للسلام، لكن استمر طرفا النزاع في تلقي الأسلحة والمرتزقة من حلفائهما، وفق الأمم المتحدة. ووفق وسائل إعلام تونسية، لم تُعلم السلطات التركية نظيرتها التونسية بإرسال طائرة المساعدة إلى ليبيا، وبالتالي "وضعتها أمام الأمر الواقع".