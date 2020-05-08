كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 06:19 مساءً - انت الان تقراء خبر بين مرتزقة تركيا والميليشيات.. من يحكم طرابلس؟ (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبحت العاصمة الليبية طرابلس في قبضة مرتزقة تركيا والميليشيات المتشددة، وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب الليبي علي التكبالي: إن هناك 4 ميليشيات تتحكم في طرابلس وتتحالف مع ميليشيات مصراتة وتنظيم الإخوان.

أشار "التكبالي" إلى وجود ميليشيات أخرى مثل ميليشيا النواصي والردع وغنيوة، موضحاً أن جميع الميليشيات باتت في المرتبة الثانية بعد تدخل تركيا وإرسالها للمرتزقة التابعين لها المقدر عددهم بـ11 ألفا، وفقاً لمنصة "مداد نيوز".

كما كشف أنه لا وجود لحكومة السراج، إلا في التوقيع على المستندات الرسمية ونهب الأموال من البنك المركزي، وأن الميليشيات هي من تسيطر على حكومة السراج، وهي الحاكم الفعلي للحكومة في طرابلس بجانب الضباط الأتراك والمرتزقة الموالين لتركيا.