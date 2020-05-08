كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 06:19 مساءً - انت الان تقراء خبر أبناء شقيق الملك الأردني يخضعون للحجر الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع ثلاثة من أبناء شقيق ملك الأردن الملك عبدالله الثانى بن الحسين، للحجر الصحى الاحترازى فى منطقة البحر الميت، نقلا عن موقع "هلا أخبار" الأردنى.

هذا ووصل الأمراء الثلاثة (عمر وسارة وعائشة) أبناء الأمير فيصل بن الحسين إلى الأردن، على متن رحلة الخطوط الملكية العائدة من لندن، يوم أمس الخميس.

وكانت الحكومة الأردنية، قد أعلنت في وقت سابق، عن تطبيق إجراءات احترازية لاستقبال الطلبة الأردنيين القادمين من الخارج، تضمنت حجرا صحيا إجباريا لمدة 17 يوما، فى إطار جهودها لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".