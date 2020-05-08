كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 06:19 مساءً - انت الان تقراء خبر لمواجهة كورونا.. السودان يمدد إغلاق الخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الطوارئ السودانية العليا لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، اليوم الجمعة، عن تمديد الإغلاق الكامل في العاصمة الخرطوم لمدة عشرة أيام إضافية ابتداء من يوم غد السبت.

وقال رئيس لجنة الطوارئ الصحية عضو المجلس السيادي الانتقالي صديق تاور: إنه "تم تمديد حالة الطوارئ الصحية وحظر التجول لمدة عشرة أيام إضافية إبتداءا من غد السبت 9 مايو الجاري".

وطالب "تاور" المواطنين بالالتزام بكل التدابير المفروضة سابقا، مشدداً على منع السفر بين الولايات ومنع التجمعات والصلوات الجماعية في المساجد والكنائس.

وسجلت السودان حتى الآن 930 حالة إصابة بفيروس كورونا من بينها 52 حالة وفاة.

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