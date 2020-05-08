كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 06:19 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة الجزائرية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الجمعة، 187 إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال 24 ساعة الأخيرة، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وقالت وزارة الصحة: وبعد تسجيل تلك الإصابات والوفيات، ارتفع إجمالي الوفيات إلى 488، والإصابات إلى 5369 حالة.

ويُذكر أن أغلب الإصابات بفيروس كورونا تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غرباً، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي بسبب انتشار حالات الإصابة فيها. وتطبق السلطات الجزائرية حظر التجوال الجزئي من 7 مساء إلى 7 صباحا في كافة الولايات الجزائرية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها الجزائر العاصمة يكون الحظر فيها من 5 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة التي تم إقرار حظر التجوال فيها من 2 ظهرا حتى 7 صباحا. وقرر رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، تمديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي ومجمل التدابير الوقائية المتبعة ومن بينها حظر التجوال حتى 14 مايو الجاري. Advertisements