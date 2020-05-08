كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 06:19 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات والأمم المتحدة يطلقان جسرًا جويًا لمساعدة الدول الضعيفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دشنت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة جسراً جوياً دولياً لتوفير ملايين المستلزمات الطبية وآلاف الأطنان من البضائع للمجتمعات الهشة والعاملين في الصفوف الأولى في أكثر من 100 دولة، وذلك لمساعدتهم في مواجهة حاجة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، سيعمل الأسطول المكون من 3 طائرات بين الإمارات ومواقع رئيسية في أوروبا وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.