النقب: إصابة خطيرة لسيدة حامل إثر حريق بتل السّبع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيبت سيّدة حامل، تبلغ من العمر 20 عاما، بجراح خطيرة، إثر حريق نشب في منزلها في تل السبع بالنقب، اليوم الجمعة.

وعُلم أن السيدة في الشهر الخامس من حملها.

واستطاع أهالٍ في تل السبع تخليص السيدة من المنزل الذي لم تُتِح النيران التي شبّت فيه، للسيدة، الخروج منه، ليُقدّم بعدها طاقم طبي وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية للمُصابة.

ونقل الطاقم الطبيّ، السيدة، بسيارة إسعاف مكثف إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال تلقّي العلاج.

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من المكان بُعيد إخماد الحريق

وأفاد شهود عيان، بأن شبّانا قد وصلوا إلى المكان، قد حطّموا النوافذ، واستطاعوا إخراج السيدة وإيصالها إلى سيارة الإسعاف عن طريق الشباك.

وتعرّضت السيدة لحروق طفيفة، غير أن استنشاقها للدخان الكثيف، تسبب بالاختناق، ما فاقمَ إصابتها لتُصبح خطيرة.

واستطاعت قوات الإنقاذ، وسيارات إطفاء وصلت من مدينة بئر السبع، إخماد الحريق.