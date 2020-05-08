"فيفا" يقر إجراء 5 تبديلات في المباراة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وبشكل رسمي موافقته على زيادة التبديلات في المباراة الواحدة إلى خمسة بدلا من ثلاثة.

وذكر الفيفا في بيان رسمي أن الموافقة جاءت من (IFAB) الهيئة المختصة بتعديل لوائح كرة القدم، بناء على اقتراح الاتحاد الدولي، لحماية اللاعبين عقب استئناف البطولات بعد أزمة فيروس كورونا.

وأضاف أنه سيسمح لكل فريق بإجراء التبديلات الخمسة خلال 3 لحظات فقط من المباراة، لتجنب إهدار الوقت، كما يمكن إجراء تغيير بين الشوطين.

وتابع "التعديل المؤقت يدخل حيز التنفيذ على الفور، وقد تم إجراؤه بسبب إقامة المباريات في فترة مكثفة وفي ظل ظروف طقس مختلفة، وكل ذلك قد يؤثر على سلامة اللاعبين".

وواصل "سيظل تطبيق القرار المؤقت مرتبطًا بموافقة كل منظم، بينما سيحدد IFAB والفيفا في مرحلة لاحقة ما إذا كان هذا التعديل المؤقت سيحتاج إلى مزيد من التمديد عقب انتهاء الموسم الحالي".

وأكمل "فيما يتعلق بالمسابقات التي يتم فيها تطبيق تقنية الفيديو، فإنه يسمح لهذه البطولات بالتوقف عن استخدام الفار عند عودة المنافسات، لكن الأمر ينفذ بناء على تقدير كل منظم".

وشرح الفيفا بيان التعديلات الأخيرة على لوائح كرة القدم، كالتالي:

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1- يسمح لكل فريق باستخدام 5 تبديلات كحد أقصى.

2- لتقليل تعطل المباراة، ستتاح لكل فريق 3 فرص كحد أقصى لإجراء التبديلات أثناء المباراة، ويمكن إجراء التغييرات أيضًا بين الشوطين.

3- إذا قام الفريقان بإجراء تبديل في نفس الوقت، يتم اعتبار ذلك كواحدة من الفرص الثلاث المتاحة لكل فريق.

4- يتم ترحيل التبديلات والفرص غير المستخدمة في حالة وجود وقت إضافي.

5- البطولات التي تسمح بوقت إضافي، يتم خلالها منح كل فريق استبدالًا إضافيًا وفرصة إضافية لتنفيذه.

6- يمكن إجراء التبديلات أيضًا قبل بدء الوقت الإضافي، وبين الشوطين الإضافيين.