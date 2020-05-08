3 إصابات خطيرة في حادث طرق بالجليل الأعلى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 9 أشخاص بجراح، اليوم، الجمعة، جرّاء حادث طرق بين سيارتين في الجليل الأعلى.

وبحسب مصادر طبيّة، فإن جراح ثلاثة من بين المصابين توصف بالخطيرة.

والمصابون هم: رجلان بجراح خطيرة، امرأة بجراح متوسّطة إلى خطيرة، وخمسة بجراح طفيفة.

ونقل المصابان بجراح خطيرة إلى مشفى "رمبام" في حيفا عبر طائرة مروحيّة، بينما نقلت المصابة إلى مشفى "زيف" في صفد لتلقي العلاج.