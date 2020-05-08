شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والأمم المتحدة تطلقان جسرا جويا لمساعدة الدول الهشة والان مع التفاصيل

الجمعة 8 مايو 2020 أطلقت دولة الإمارات بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي لـ #الأمم_المتحدة جسراً جوياً دولياً لتوفير ملايين المستلزمات الطبية وآلاف الأطنان من البضائع للمجتمعات الهشة والعاملين في الصفوف الأولى في أكثر من 100 دولة. وبحسب وكالة "وام" سيعمل الأسطول المكون من 3 طائرات بين الإمارات ومواقع رئيسية في أوروبا وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.





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