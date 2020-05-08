شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تعيد فتح مراكز التسوق 17مايو والان نبدء بالتفاصيل

تعتزم حكومة تايلاند إعادة فتح مراكز التسوق بحلول منتصف الشهر الحالي، مع تخفيف إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وقال رئيس الوزراء برياوت شان أو شا اليوم ، إن الحكومة تستهدف تطبيق المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الإغلاق اعتبارا من 17 مايو الحالي، وهو ما يعني فتح متاجر الآلات والأثاث وغيرها من المؤسسات الكبيرة.

وأضاف رئيس الوزراء "المسؤولون المعنيون يضعون خطط تطبيق المرحلة الثانية من تخفيف الإجراءات يوم 17 مايو لكن يجب أن أطالب وسائل الإعلام بتذكير الشعب بالتعاون مع الحكومة".

وقال تاوسين فيسانيوتين، المتحدث باسم قوة العمل الحكومية لإدارة أزمة كورونا، أمس إنه يمكن إعادة فتح مراكز التسوق الكبرى منتصف الشهر الحالي إذا تم اتخاذ الإجراءات المناسبة للوقاية من كورونا.

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وأضاف المتحدث أن الحكومة ستقوم بتقييم الإجراءات، وتحديثها، كل أسبوعين.

كانت تايلاند طبقت منذ مارس الماضي إجراءات صارمة بينها حظر تجول ليلي وإغلاق أغلب المتاجر، مما أدى إلى انخفاض أعداد الإصابات الجديدة.

ويبلغ متوسط عدد الإصابات الجديدة في تايلاند خلال الشهر الحالي 10 إصابات فقط مقابل أكثر من 100 إصابة جديدة يوميا في مارس الماضي.