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الكويت تطبق الحظر الشامل بدءاً من الأحد المقبل 

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أعلنت الكويت أنه سيتم تطبيق الحظر الشامل بالبلاد بدءاً من يوم الأحد المقبل وذلك للحد من تداعيات جائحة .

وقال الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم: بناء على توجيه السلطات الصحية فقد قرر مجلس الوزراء تطبيق الحظر الشامل في البلاد ابتداء من يوم الأحد الموافق 10 مايو 2020 الساعة 4 عصراً وحتى 30 مايو 2020 وسوف تعلن تفاصيلة خلال المؤتمر الصحفي المزمع عقده بعد قليل .

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