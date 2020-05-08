شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تطبق الحظر الشامل بدءاً من الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل
وقال الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم: بناء على توجيه السلطات الصحية فقد قرر مجلس الوزراء تطبيق الحظر الشامل في البلاد ابتداء من يوم الأحد الموافق 10 مايو 2020 الساعة 4 عصراً وحتى 30 مايو 2020 وسوف تعلن تفاصيلة خلال المؤتمر الصحفي المزمع عقده بعد قليل .
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