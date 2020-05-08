شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تطبق الحظر الشامل بدءاً من الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الكويت أنه سيتم تطبيق الحظر الشامل بالبلاد بدءاً من يوم الأحد المقبل وذلك للحد من تداعيات جائحة كورونا وقال الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم: بناء على توجيه السلطات الصحية فقد قرر مجلس الوزراء تطبيق الحظر الشامل في البلاد ابتداء من يوم الأحد الموافق 10 مايو 2020 الساعة 4 عصراً وحتى 30 مايو 2020 وسوف تعلن تفاصيلة خلال المؤتمر الصحفي المزمع عقده بعد قليل .

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