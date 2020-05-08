شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أول طبيب متاثراً بكورونا فى الكويت والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الكويت اليوم أو حالة وفاة بين أفراد الكادر الطبي متأثرة بفيروس كورونا المستجد . أعلن وزير الصحة الكويتى د. باسل حمود الصباح ، وفاة الدكتور د. طارق حسين مخيمر ، من أطباء الأنف والأذن والحنجرة متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد. ونعى الوزير الطبيب على حسابه الرسمي بتويتر قائلا : أعزي نفسي وكل الزملاء بوفاة الأخ د. طارق حسين مخيمر ، من أطباء الأنف والأذن والحنجرة في م. زين متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد. رحمه الله وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

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